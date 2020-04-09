Миколаївський суднобудівний спустив на воду катери “Вишгород” та “Нікополь”

Миколаївський суднобудівний завод спустив на воду після ремонту катери “Вишгород” та “Нікополь”.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"9 квітня 2020 року на державному підприємстві "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до складу ДК "Укоборонопром", завершили ремонт та відновили боєздатність малого броньованого артилерійського катеру (МБАК) "Вишгород". Катер спущено на воду і найближчим часом МБАК "Вишгород" піде з акваторії заводу. Так само відновлено боєздатність малого броньованого артилерійського катеру "Нікополь"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на обох катерах відремонтована зовнішня обшивка підводної частини, гвинто-рульові комплекси, протекторний захист, донно-бортова арматура, суднові системи і обладнання, виконано фарбування.

"Ремонтні роботи на "Вишгороді" були закінчені навіть раніше запланованого, а на катері "Нікополь" вони теж на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно. Ми розуміємо, що катери виконують бойові завдання, тому намагалися якомога швидше відновити їх боєздатність і повернути "на службу" ВМС", – цитує пресслужба директора заводу Валерія Калашнікова.

"2020 рік стає роком, коли завод відновлює роботу і завантажується державними контрактами. За рішенням Концерну на заводі було змінене керівництво. Завдяки наполегливій роботі нового директора та команди заводу Миколаївський суднобудівний почав нарощувати обсяги ремонтів, незважаючи на важкий стан підприємства. Сьогодні навіть в умовах карантину завод виконує контракти і продовжує поступово долати кризу", – повідомив заступник генерального директора з суднобудування та морської техніки ДК "Укроборонпром" Денис Кравченко.

Читайте також: Уряд спростив вихід українських виробників на ринок товарів військового призначення

Як повідомляв Укрінформ, Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями за "незаконний перетин російського кордону". Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити. Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під "особисте зобов’язання" за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

У листопаді 2019 року Росія повернула Україні "Нікополь", разом із іншим броньованим катером та рейдовим буксиром.

Наприкінці лютого 2020 року малий броньований артилерійський катер "Нікополь" разом із однотипним катером "Вишгород" зайшли на ремонт до Миколаївського суднобудівного заводу.