Українські НПЗ цьогоріч збільшили виробництво дизпалива на 9%

Виробництво дизпалива на двох українських нафтопереробних заводах (НПЗ) у січні-березні 2020 року зросло на 9% - до 191 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це Укрінформу повідомили у консалтинговій групі "А-95".

"Виробництво дизпалива на двох українських НПЗ у перші три місяці 2020 року зросло на 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склало 191 тис. тонн.

Основний приріст забезпечив Кременчуцький НПЗ компанії "Укртатнафта", що наростив виробництво на 10%, до 172 тис. тонн ", - повідомляють експерти.

Разом з тим, імпорт дизпалива скоротився на 3%, до 1,196 млн т. Таким чином, частка українського ДТ у балансі ринку підвищилася до 13,8%, з 12,4% в першому кварталі минулого року.

"Основним джерелом постачання залишається Російська Федерація, частка якої в балансі українського ринку склала 41%. Імпорт російського ДТ в І кварталі, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, знизився на 10% до 569 тис. т через обмежені поставки трубопроводом "ПрикарпатЗахідтранс", які з жовтня 2019 року обкладаються спеціальним митом 4%", - розповіли в "А-95".

Білоруські НПЗ через обмежені поставки російської сировини в І кварталі 2020 року знизили відвантаження ДП в Україні на 45%, до 267 тис. т, а їхня частка в балансі ринку впала з 35 до 19%.

Зниження білоруського імпорту було частково компенсовано більш ніж дворазовим зростанням поставок литовського палива: в І кварталі 2020 року імпорт з Литви склав 170 тис. т, що в 2,4 рази більше, ніж в аналогічний період 2019 року. Частка литовського ДТ в балансі ринку збільшилася з 5 до 12%.

"Частину було заміщено імпортом через морські порти. В першому кварталі через порти на ринок надійшли рекордні для цього сезону 184,5 тис. т (13,3% обсягу ринку)", - зазначили в "А-95".