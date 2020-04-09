Споживання пального в Україні знизиться через карантин на 20-30% - експерти

У першому кварталі 2020 року споживання дизпального в Україні почало знижуватися. Експерти прогнозують, що зниження прогресуватиме у зв'язку з запровадженням карантину.

Про це Укрінформу повідомили в консалтинговій групі "А-95".

"Якщо в І кварталі спостерігалося тільки зниження споживання ДП і переважно в промисловому сегменті через уповільнення темпів зростання економіки, то в другому кварталі зниження споживання прискориться і пошириться на всі марки нафтопродуктів у зв'язку з карантином. Ми очікуємо, що продаж моторного пального знизиться мінімум на 20-30% і залежатиме від розвитку епідемії", - заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

У І кварталі 2020 року споживання дизельного пального знизилося на 1,5%.

"Баланс дизельного пального в І кварталі 2020 р. становив 1,387 млн ​​тонн, що на 1,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (1,408 млн тонн). Це перший випадок квартального зниження балансу ринку з 2015 року", - відзначили в "А-95".

Як повідомляв Украінформ, за даними державної служби статистики, за січень-лютий 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 9,6% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 384,37 млрд грн.