Укрпошта і китайська Cainiao Network запускають вантажні рейси в Україну

Національний поштовий оператор "Укрпошта" спільно з міжнародним логістичним оператором Cainiao Network, що входить до Alibaba Group, запускають вантажні рейси в Україну для прискорення перевезення замовлень AliExpress в умовах карантину.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі "Укрпошти".

"Міжнародний логістичний оператор "Цайняо" (Cainiao Network належить Alibaba Group) спільно із національним поштовим оператором «Укрпошта» запустили чартерні вантажні авіарейси в Україну для швидкої доставки посилок. Нові рейси забезпечать прискорене перевезення замовлень AliExpress в умовах карантину", - йдеться в повідомленні.

Перші авіамаршрути стартували з міст із найбільшими розподільними центрами Cainiao в Європі.

Партнерами в організації рейсів виступили авіакомпанії «Елерон», AirBaltic і національний поштовий оператор пошти Латвії.

Регулярні рейси (вантажопідйомністю 5т) виконуються літаками АН-26 до Львова, де посилки проходять митне оформлення, сортування і будуть доставлятися отримувачам в Україні. На першому етапі літак буде прибувати до Львова 2 рази на тиждень, в подальшому розклад буде переглядатися в залежності від завантаженості.

Укропошта також переведе видачу посилок в безконтактний режим - всі замовлення AliExpress вартістю до $2 каналом Cainiao Super Economy будуть доставлятися в поштову скриньку (якщо він у справному стані). Для більш дорогих відправлень працюватимуть опції доставки додому: кур'єром або листоношею.

“Кордони залишаються відкритими для товарів. Незважаючи на обмеження пасажирської авіації, запустивши чартерні вантажні рейси, ми з партнерами забезпечуємо доставку замовлень з Китаю вчасно, навіть швидше і стабільніше, ніж в передноворічний пік. Тому карантин - відмінний час для онлайн шопінгу. До того ж, Укрпошта доставляє невеликі відправлення в поштові скриньки. Тобто під час карантину наші клієнти можуть отримувати свої замовлення з AliExpress абсолютно безконтактно, безпечно і близько - прямо у себе в під'їзд. 15 млн поштових скриньок по всій країні забезпечують буквально крокову доступність нашого сервісу”, - зазначив перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.

Нині середній термін доставки замовлень AliExpress в Україні становить близько 15-20 днів. Запуск чартерних рейсів допоможе зберегти терміни доставки в умовах закриття пасажирських рейсів з країни і в країну та скоротити час отримання посилок в період обмежень на наземні перевезення.

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AliExpress і Cainiao - найбільші партнери «Укрпошти». У першому кварталі 2020 року Укрпошта доставила з AliExpress понад 4 млн відправлень, приріст до аналогічного кварталу попереднього року склав 26%. Серед найпопулярніших категорій товарів в березні, які замовляли українці: електроніка, аксесуари, одяг і товари для дому.

Укрпошта, як стратегічний об'єкт інфраструктури країни, нині продовжує працювати у звичному режимі, зокрема, і всі відділення. Співробітники забезпечені засобами індивідуального захисту: масками, рукавичками, захисними окулярами, а також санітайзерами і дезінфікуючими засобами. У відділеннях для безпеки клієнтів та працівників виконується “правило в 1,5 метрів” та нанесена спеціальна розмітка на полу.

На час карантину компанія також ввела безкоштовну переадресацію відправлень і безкоштовно зберігає міжнародні відправленння (максимум 30 днів).

Міжнародний логістичний оператор Cainiao Network ("Цайняо") заснований в 2013 році, що входить до китайської компанії Alibaba Group. Мета компанії - виконувати замовлення покупців протягом 24 годин в Китаї і 72 годин в будь-якій точці світу.