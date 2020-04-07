Укрпошта на час карантину безкоштовно переадресовує відправлення

ПАТ "Укрпошта" на час карантину скасувало плату за переадресацію відправлень із однієї поштової адреси на іншу.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі національного поштового оператора.

"Укрпошта" враховує запити клієнтів, багато з яких під час карантину мешкають за іншою адресою та хотіли б отримувати листи і посилки за місцем фактичного проживання. Під час карантинних заходів компанія скасувала плату за заяву на оформлення переадресації відправлень із однієї поштової адреси на іншу. Раніше ця послуга коштувала 50 грн", - ідеться в повідомленні

Для оформлення заяви на пересилання або доставку внутрішніх та міжнародних поштових відправлень на іншу адресу та отримання в іншому поштовому відділенні не потрібно йти до поштового відділення - достатньо залишити заявку в контакт-центрі.

Крмі того, заявку можна зробити і в інший зручний спосіб: заповнити анкету на сайті Укрпошти або надіслати на електронну адресу ukrposhta@ukrposhta.ua.

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Як повідомлялось, до закінчення карантину плата за зберігання поштових відправлень, зокрема «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта SmartBox», не стягується. Також безкоштовним є зберігання у відділеннях Укрпошти вхідних (імпортних) відправлень з-за кордону.

Також компанія пропонує ряд послуг та сервісів, що можна отримати залишаючись удома та маючи доступ до мережі інтернет. Аби замовити послуги, не виходячи з дому, потрібно лише знати листоношу, яка обслуговує ваш будинок.