Укрпошта на час карантину безкоштовно переадресовує відправлення

Укрпошта на час карантину безкоштовно переадресовує відправлення

Укрінформ
ПАТ "Укрпошта" на час карантину скасувало плату за переадресацію відправлень із однієї поштової адреси на іншу.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі національного поштового оператора.

"Укрпошта" враховує запити клієнтів, багато з яких під час карантину мешкають за іншою адресою та хотіли б отримувати листи і посилки за місцем фактичного проживання. Під час карантинних заходів компанія скасувала плату за заяву на оформлення переадресації відправлень із однієї поштової адреси на іншу. Раніше ця послуга коштувала 50 грн", - ідеться в повідомленні

Для оформлення заяви на пересилання або доставку внутрішніх та міжнародних поштових відправлень на іншу адресу та отримання в іншому поштовому відділенні не потрібно йти до поштового відділення - достатньо залишити заявку в контакт-центрі.

Крмі того, заявку можна зробити і в інший зручний спосіб: заповнити анкету на сайті Укрпошти або надіслати на електронну адресу ukrposhta@ukrposhta.ua.

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Як повідомлялось, до закінчення карантину плата за зберігання поштових відправлень, зокрема «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта SmartBox», не стягується. Також безкоштовним є зберігання у відділеннях Укрпошти вхідних (імпортних) відправлень з-за кордону.

Також компанія пропонує ряд послуг та сервісів, що можна отримати залишаючись удома та маючи доступ до мережі інтернет. Аби замовити послуги, не виходячи з дому, потрібно лише знати листоношу, яка обслуговує ваш будинок.

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