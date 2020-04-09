Імпорт сировини та засобів виробництва цьогоріч зменшився на 23,4%

Імпорт сировинних товарів та засобів виробництва в Україну за перший квартал 2020 року зменшився на 23,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 7,07 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби у Facebook.

«Імпорт сировинних товарів та засобів виробництва впав на 23,4% — з 7,8 млрд дол. до 7,07 млрд дол. А такі товари — руда, кам’яне вугілля, газ, нафта, чорні метали, добрива, машини, трактори тощо — становлять 58,4% обсягів імпорту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за І квартал 2020 року котлів, машин, обладнання та механічних пристроїв було завезено на 789 млн доларів (22% менше, ніж за І квартал 2019 року); тракторів для с/г робіт на 97 млн доларів (на 11% менше); моторних транспортних засобів для перевезення вантажів на 65 млн доларів (на 25% менше); кам'яного вугілля на 415 млн доларів (на 44% менше); коксу та напівкоксу на 8 млн доларів (на 90% менше); мінеральних добрив на 271 млн доларів (на 37% менше); дизельного палива на 738 млн доларів (на 13% менше); руди, шлаків, золи на 31 млн доларів (на 61% менше); натомість нафти сирої за вказаний період було ввезено на 57% більше, ніж за січень-березень 2019 року, на 117 млн доларів.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Держмитслужби, за І квартал 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року імпорт товарів, які вважаються «чутливими» до незаконного ввезення, тобто харчів, фармацевтичної продукції, мобільних телефонів, побутової техніки, меблів, одягу та взуття, збільшився на 24,5%, до 3,35 млрд доларів.