Імпорт «чутливих» до незаконного ввезення товарів збільшився на чверть

У І кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року імпорт товарів, які вважаються «чутливими» до незаконного ввезення, збільшився на 24,5%, до 3,35 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби у Facebook.

"Імпорт «чутливих» до незаконного ввезення споживчих товарів у І кварталі 2020 року зріс на 24,5% — з 2,7 млрд дол. до 3,35 млрд дол. Такі споживчі товари — харчі, фармацевтична продукція, мобільні телефони, побутова техніка, меблі, одяг та взуття — складають 27,7% обсягів імпорту", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у І кварталі 2020 року Україна імпорт продуктів харчування збільшився на 31% у порівнянні з І кварталом 2019 року (до 1,03 млрд доларів), фармацевтичної продукції – на 27% (до 439 млн доларів), мобільних телефонів – на 71% (до 190 млн доларів), побутової техніки та комплектуючих – на 32% (до 154 млн доларів), одягу та взуття – на 43% (до 371 млн доларів), меблів, постільних речей, матраців – на 25% (до 28 млн доларів), тютюну – на 6% (до 59 млн доларів).