Укренерго призупинило аукціони на допоміжні послуги до уточнення методики формування цін

ПрАТ "НЕК "Укренерго" з 6 квітня 2020 року призупинило проведення аукціонів із закупівлі допоміжних послуг до уточнення методики формування цін на ці послуги.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Така необхідність виникла тому, що постановою КМУ №253 від 29.03.2020 було вилучено з Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки "показник індексу цін виробників промислової продукції (сценарій 2)". Відповідно до затвердженої НКРЕКП методики, зазначений показник за "сценарієм 2" використовувався під час розрахунку ціни на доппослуги. Отже, після того, як його вилучили із "Прогнозу економічного і соціального розвитку України", методика розрахунку ціни на доппослуги потребує відповідного роз’яснення або коригування з боку НКРЕКП", - зазначили в Укренерго.

Укренерго звернулося до регулятора з відповідним запитом та пропозиціями, які дозволять уникнути таких ситуацій у подальшому.

"Про відновлення аукціонів на придбання допоміжних послуг буде повідомлено додатково", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, аукціони на допоміжні послуги було відновлено 30 березня 2020 року після набрання чинності останніми змінами до правил ринку.

Сьогодні на ринку допоміжних послуг зареєстровано двох учасників ринку, які можуть пропонувати послуги десяти генеруючих одиниць. Це ПрАТ "Укргідроенерго" (Дніпровська ГЕС-1; Середньодніпровська ГЕС; Канівська ГЕС; Каховська ГЕС; Дніпровська ГЕС-2; Кременчуцька ГЕС; Київська ГЕС; Дністровська ГЕС) і ТОВ "ДТЕК Східенерго" (Курахівська ТЕС та Запорізька ТЕС).