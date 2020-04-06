На ринку України подешевшала свіжа зелень

Ціни на петрушку і кріп в Україні за минулий тиждень впали на 8-16%, а кінза подешевшала на третину.

Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

«У більшості країн, що входять в регулярний моніторинг проекту, свіжа зелень протягом поточного тижня продовжувала дешевшати. Так, в Україні ціни на петрушку і кріп в середньому впали на 8-16%, а кінза і зовсім подешевшала на третину », - йдеться в повідомленні.

В результаті, за даними Еast-fruit, придбати петрушку і кріп в Україні можна було в середньому по 1,80 долара і 1,77 долара за кг, відповідно, а середня ціна на кінзу становила 3,60 долара за кг.

Також експерти задзначили, що ціна на свіжий базилік в Україні не змінилася і, як і раніше, варіювалася в межах 15,13-18,02 долара за кг.