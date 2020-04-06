У "Борисполі" зайняті 70% паркомісць для літаків

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" зайнято 70% площі паркомісць для літаків.

Про це повідомила пресслужба аеропорту "Бориспіль" у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

"Наразі в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зайнято 70% паркомісць... Відповідна стоянка є платною для перевізників, вартість визначається умовами договору", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що на пероні аеропорту розташовані літаки авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України", "Азур Ейр Україна", "Роза Вітрів", SkyUp Airlines, Bravo, літаки бізнес-авіації.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

16 березня Кабінет міністрів заборонив міжміські перевезення всіма видами транспорту та масові заходи по всій Україні для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 18 березня закрив основний термінал D у межах цих заходів.

23 березня повідомлялося, що у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" термінал F працює на виліт, а термінал В - на приліт, а біля терміналу D – літаки на стоянці.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня. У рамках карантинних заходів заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі й авіаційного.