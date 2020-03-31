Аеропорти України просять у держави допомоги

Правління та учасники Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації (ААУЦА) звернулися до Президента України, Голови Верховної Ради та Прем'єр-міністра з відкритим листом, у якому попросили про допомогу з боку держави авіаційній галузі.

Про це йдеться у відкритому листі, оприлюдненому на сайті Міжнародного аеропорту «Київ».

«З метою забезпечення збереження авіаційної галузі просимо Вас невідкладно втрутитись у ситуацію та прийняти ряд заходів щодо державної підтримки галузі: затвердження Державної цільової програми підтримки авіаційної галузі (авіакомпаній, аеропортів, провайдера аеронавігаційного обслуговування) з метою нівелювання негативних наслідків подальшого існування та розвитку; виділення з Державного бюджету напряму аеропортам та державному підприємству - Украерорух цільових коштів (дотації) на фінансування надання послуг авіакомпаніям та польотам повітряних суден Міністерства оборони; надання аеропортам, авіапідприємствам прямої беззворотної грошової допомоги з боку держави, що забезпечать їх мінімальне функціонування; звільнення авіапідприємств від сплати ПДВ, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб на 2-4 квартали 2020 року», - йдеться у тексті звернення.

Обґрунтовуючи необхідність таких кроків з боку керівництва держави, в асоціації наголосили, що авіаційна галузь належить до критичної інфраструктури, де працюють десятки тисяч високопрофесійних фахівців, на підготовку яких необхідно понад три роки. Наразі припинення авіаперевезень призвело до повного припинення фінансових надходжень у всіх учасників ринку авіаперевезень.

«Тільки падіння обсягів обслуговувань ПС в повітряному просторі України станом на 24 березня 2020 року вже сягнуло 87% з перспективою подальшого зниження. За прогнозами спеціалістів авіаринку та міжнародних організацій відновлення до докризових об’ємів може затягнутись принаймні на 2-3 роки за оптимістичним сценарієм», - зазначається в зверненні.

Наголошується, що з огляду на рішення КМУ про запровадження режиму надзвичайної ситуації та продовження карантинних заходів до 24 квітня 2020 року, а також невизначеність щодо подальшої тривалості таких заходів в Україні та світі, на сьогодні очевидні ризики щодо фінансового та соціально-економічного стану аеропортів, авіапідприємств. В асоціації також підкреслюють, що попри відсутність авіасполучення, міжнародні аеропорти не можуть бути тимчасово законсервовані й існує необхідність надалі утримувати їх та забезпечувати діяльність аеропортів, як складової частини міської та загальнодержавної транспортної інфраструктури.

«Забезпечення діяльності аеропортів – це не лише соціально-економічне завдання, а й один із елементів підтримки належного рівня національної безпеки України», - підкреслюють учасники ринку.

В асоціації також повідомили, що з метою забезпечення безперебійного функціонування аеропортів, ДП "Украерорух" та авіапідприємств, уже сьогодні вжито низку антикризових заходів, зокрема запроваджено режим вимушеного простою для персоналу, суттєво знижено оплату праці, знижено експлуатаційні витрати до мінімально можливого рівня, призупинено всю інвестиційну діяльність за власні кошти тощо.

«Наразі обсяги коштів, авіапідприємств є недостатні і не дозволять забезпечити їх функціонування в умовах продовження карантинних заходів. Без підтримки держави аеропорти та провайдер повітряного руху - Украерорух не будуть спроможні виконувати покладені на них завдання, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави, та будуть вимушені зупинити свою діяльність та будь-які польоти в повітряному просторі України», - попереджається в зверненні.

В ААУЦА також нагадали, що урядами різних країн вже вживаються заходи з підтримки авіаційної галузі. Зокрема, знижуються ставки податків, відтерміновуються строки їх виплати або ж повністю скасовуються, частково (від 50 до 90%) компенсуються підприємствам витрати на оплату праці під час вимушеного простою, надаються кредити державних банків на підтримку поточної ліквідності та ін.

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Як зазначається, низка європейських країн уже прийняли рішення щодо надання фінансово-економічної допомоги підприємствам критичної інфраструктури, в тому числі авіаційним галузям. Наприклад, уряд Естонії виділив 2 млрд євро, Литва - 5 млрд євро, Польща – 50 млрд євро, Туреччина – 16 млрд дол. США.

Як повідомлялося, Асоціація «Аеропорти України» цивільної авіації (ААУЦА) була створена в 1992 році для сприяння розвитку аеропортів та авіапідприємств України. Учасниками Асоціації на сьогодні є 95 підприємств та організацій з 15 країн світу, в тому числі 21 аеропорт України та провідні авіапідприємства-учасники ринку авіаперевезень, такі як: ДП Украерорух, ДП «АНТОНОВ», ДАП «Україна», хенднглінгові, кетеренгові, паливнозаправні компанії різних форм власності. З 2014 року ААУЦА є повноправним членом Ради Аеропортів Європи («АСІ EUROPE»), членами якої є близько 500 аеропортів та авіапідприємств Європи.

Фото: iev.aero