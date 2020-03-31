Рада ЄС призупинила практику застосування слотів в аеропортах

Євросоюз формалізував рішення щодо тимчасового призупинення правил надання так званих слотів в аеропортах, які зобов’язували авіакомпанії використовувати принаймні 80 відсотків попередніх заявок на зліт та посадку з метою збереження їх кількості на наступний рік.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Таке виключення, що було ухвалено Радою ЄС сьогодні, призначене допомогти авіаперевізникам в часи різкого зменшення повітряного руху, що було спричинено кризою коронавірусу. Це правило буде чинним з 1 березня по 24 жовтня 2020 року. Воно також ретроспективно застосовується з 23 січня по 29 лютого 2020 року для рейсів між ЄС і Китаєм та Гонконгом. Початковий день 23 січня відображає дату 23 січня 2020 року, коли перший аеропорт був закритий рішенням влади Китаю», - йдеться у документі.

Якщо поточні проблеми будуть продовжуватися, цей захід може бути швидко продовжений Єврокомісією за принципом делегованого права. Єврокомісії доручено відстежувати розвиток ситуації та підготувати попередню доповідь до 15 вересня 2020 року.

Рада ЄС ухвалила цей додаток за письмовою процедурою, яка була завершена сьогодні. Європейський Парламент провів голосування та підтримав призупинення застосування слотів в аеропортах 26 березня. Обидві інституції розглянули це питання як невідкладне.

Додаток до регуляторних правил щодо слотів в аеропортах, як очікується, буде оприлюднений в Журналі ЄС 31 березня 2020 року.

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Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.