Фури на карантині: Криклій наполягає на дзеркальних заходах для країн-блокувальників

Міністерство інфраструктури наполягає на впровадженні дзеркальних заходів щодо країн, які ввели карантинні обмеження для українських перевізників.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, йдеться у повідомленні на сайті міністерства 6 квітня.

"Ми наполягаємо на впровадженні дзеркальних заходів щодо тих країн, які ввели карантинні обмеження до українських перевізників", - сказав Криклій.

Він додав, що рішення Турецької Республіки щодо введення обмежувальних заходів було прийнято без попередження, і вантажні перевезення напряму не заборонені, проте Туреччиною введено карантин для водіїв на 14 діб, і українські вантажівки були заблокованими на болгарсько-турецькому кордоні.

"Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин болгарсько-турецького кордону", - повідомив міністр.

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За його словами, перетин відбувається у порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон та мають можливість закінчити перевезення. Першочергово здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня. Проблема з блокуванням вантажівок вирішувалась Міністерством інфраструктури за участю МЗС.

Крім того, зазначається, що Міністерство інфраструктури підготувало та найближчим часом винесе на розгляд уряду механізм впровадження дзеркальних заходів щодо перевізників тих країн, які ввели карантинні обмеження до українських перевізників.

Раніше Посольство України в Туреччині повідомило, що станом на 5 квітня 2020 року більшість водіїв вантажних автомобілів, заблокованих у прикордонній зоні болгарсько-турецького кордону через обмежувальні заходи проти COVID-19, отримали дозвіл на перетин кордону