В Україні ярими культурами засіяли вже 9% від запланованих площ

Українські аграрії засіяли ярими культурами під урожай 2020 року вже 1,3 млн га або 9% від запланованих площ.

Про це повідомив інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«Станом на 2 квітня українські сільгосптоваровиробники посіяли 1,3 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур, що становить 9% до прогнозу (15,3 млн га)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшеницею засіяно 101 тис. га із 132 тис. га; ячменем – 714 тис. га із 1,1 млн га; вівсом – 77 тис. га із 95 тис. га; горохом – 299 тис. га із 396 тис. га; кукурудзою – 37 тис. га із 5,4 млн га; цукровими буряками – 24 тис. га із 200 тис. га; соняшником – 91 тис. га і з 6,2 млн га.

За даними порталу, лідерами за темпами сівби є аграрії Одеської (вже засіяно 150 тис. га), Харківської (120 тис. га) та Херсонської (108 тис. га) областей.

Наголошується, що для проведення комплексу весняно-польових робіт аграрії всіх областей забезпечені насінням на 100%, мінеральними добривами – на 81%.

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За даними Укргідрометцентру у зв’язку з тривалою відсутністю дощів умови для утворення сходів та розвитку посіяних ранніх зернових і зернобобових культур, особливо у південних областях, переважно малосприятливі, але поки що не критичні.

Перезимівля озимих зернових пройшла успішно, вміст продуктивної вологи у ґрунті на більшості площ цілком достатній для нормального розвитку посівів, що є сприятливим фактором для майбутнього врожаю.