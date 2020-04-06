Ryanair має тимчасовий дозвіл на авіарейси з Італії в міста України

Авіакомпанія Ryanair отримала тимчасове право на виконання до 28 щотижневих рейсів між містами Італії та України, у тому числі до Харкова.

Про це повідомляє Аvianews.com.

"Дозвіл є тимчасовим, виданий 3 березня й діятиме до 13 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Лоу-кост отримав можливість літати до Харкова - з Бергамо, до Києва - з Бергамо, Болоньї, Рима, Катанії, до Одеси - з Рима, Бергамо, Болоньї, до Львова - з Рима, Бергамо, Болоньї.

Перевізник Ryanair, стало відомо, зміг отримати дозвіл на польоти з Італії в Україну після банкрутства італійського лоу-коста Ernest Airlines.

Наразі невідомо, чи встигне Ryanair відкрити рейси до закінчення карантину.

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Як повідомляв Укрінформ з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія, з 24 березня в Україні тимчасово закрили усі аеропорти, крім Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Також заборонений виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму. Це вимушений захід для запобігання розповсюдженню корнавірусу.

17 березня міжнародний аеропорт "Харків" прийняв 5 рейсів з Єгипту, у тому числі рейс компанії Azur Air Ukraine з Шарм-ель-Шейху - о 00:40 та компанії SkyUp Airlines - о 12:05.

З 17 березня у Харкові скасовані регулярні рейси по міжнародних напрямках, але продовжується прийом авіарейсів з громадянами України, які повертаються з-за кордону.

З 18 березня скасовано внітрішнє авіасполучення.