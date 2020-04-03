До "банківського" законопроєкту вже внесли 5 тисяч поправок – Арахамія

До другого читання законопроєкту щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності вже внесено 5 тисяч поправок.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, коли очікувати ухвалення законопроєкту в цілому, Арахамія зазначив: "Зараз важко визначитися, тому що сьогодні було подано 5 тисяч правок. У "землі" (законопроєкт про відкриття ринку землі – ред.), для порівняння, було 4018 - і це зайняло більше місяця розгляду. І це ще не кінець, бо є термін до кінця тижня, коли депутати та фракції можуть подавати ще правки. Тобто я не виключаю варіант, коли буде 10 тисяч правок в цей законопроєкт".

За словами Арахамії, є три сценарії розвитку ситуації.

"Перший – це домовлятися з авторами поправок, щоб вони їх відкликали. Я думаю, це малоймовірний сценарій, тому що це групи опору так звані. Другий сценарій – виносити до Ради тільки таблицю, яка ухвалена комітетом і не розглядати правки в залі (є така регламентна норма, стаття 119, як юристи зараз кажуть). І третя стратегія - 3, 4, 5, 10 ночей сидіти і правки проходити в такому режимі, як ми робили щодо землі", - зазначив депутат.

Він підтвердив, що на його колег намагаються впливати, аби вони не голосували в другому читанні за "банківський" законопроєкт.

"Звичайно, намагаються впливати - і впливають. Це наша реальність. Це не тільки фракція "Слуга народу", це всі фракції без винятку. Іде активний вплив – когось залякують, когось заплутують, когось намагаються купити. З цим треба жити, але я впевнений, що в нас є достатньо ресурсів, аби подолати ці проблеми", - наголосив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни його підготовки до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.