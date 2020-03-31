Законопроєкт про неповернення банків гарантує невідворотність їх виведення з ринку - НБУ

Законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам гарантує невідворотність виведення банків з ринку, змінює процедуру оскарження рішень Національного банку та інших державних органів в процесі виведення банків з ринку та залишає таке явище як "зомбі банки" у минулому.

Про це розповів керівник офісу Правління НБУ Арсен Макарчук, повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Верховна Рада зробила перший крок, щоб залишити таке явище як "зомбі банки" у минулому. 267 депутатів у першому читанні підтримали банківський законопроєкт №2571-д. Чекаємо на ухвалення цього закону в цілому. По-перше, закон гарантує невідворотність виведення банків з ринку. У випадку, якщо суд визнає незаконним рішення НБУ про виведення банку з ринку, процедура неплатоспроможності або ліквідації банку не припиняється. Отже, продаж активів і розрахунки із вкладниками та кредиторами банку будуть тривати. Фактично, закон дозволяє прибрати "білі плями" у законодавстві, які раніше дозволяли судам реанімувати "зомбі банки", виведені з ринку через неплатоспроможність. Здатність судів повертати банки "до життя" обмежено в багатьох країнах, у тому числі Євросоюзі", - зазначив Макарчук.

За його словами, по-друге, закон змінює процедуру оскарження рішень Національного банку та інших державних органів в процесі виведення банків з ринку. Суди не повинні підміняти собою Національний банк. Вони повинні мати можливість розглядати рішення на законність, однак не повинні піддавати сумніву розрахунки, оцінки та висновки, зроблені в межах дискреційних повноважень регуляторів, та їх технічні судження.

По-третє, законом чітко визначені передумови та процедура отримання колишніми власниками компенсації, якщо суд визнає рішення НБУ незаконним. Для того, щоб процедура розрахунку компенсації була прозорою та неупередженою, основну роль у цьому питанні відіграватиме міжнародно визнана аудиторська фірма.

По-четверте, закон вдосконалює процедуру прийняття рішень Національного банку. Уточнюється низка норм щодо "професійного судження" та процедурних прав. Зокрема, закон дозволить виявляти проблемність банків на більш ранніх стадіях, а значить, зберігати їх активи і виводити банки з ринку з найменшими втратами.

По-п’яте, у держави відтепер більше опцій, якими способами здійснювати націоналізацію банків за потреби, включаючи інструменти із створення перехідного банку чи передачу частини портфеля зобов'язань і активів приймаючому банку. Завдяки цьому процес стане значно ефективнішим, задля того, щоб такий банк міг розпочати своє роботу практично миттєво.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня депутати у першому читанні підтримали законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротили терміни підготовки його до другого читання.