Нова митниця протестує софт для приєднання до Системи спільного транзиту

Підрозділи Держмитслужби розпочали тестування софту для приєднання до Системи спільного транзиту (NCTS), завдяки чому український бізнес зможе подавати одну митну декларацію при переміщенні вантажу 35 країнами.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Державної митної служби України.

"Державна митна служба почала тестування софту для приєднання до Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS). NCTS дає, зокрема, можливість українській митниці напряму обмінюватися даними щодо результатів митного контролю з митними органами країн ЄС і навпаки", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи". Закон передбачає приєднання до відповідної Конвенції після успішного тестування NCTS в Україні (процес триватиме близько року). Членами цієї Конвенції є 35 країн.

"Необхідний програмний комплекс для приєднання до NCTS у грудні 2019 року Держмитслужбі подарувала литовська митниця. ЄС фінансує його розгортання в країні, адаптацію та переклад. Технічну підтримку по реалізації проєкту надає грецька компанія IntraSoft — переможець тендеру, проведеного EU4PFM. Наразі митний пункт аеропорту “Бориспіль” та Київська митниця успішно здійснили пробний обмін митними деклараціями у тестовому середовищі", - розповіли в пресслужбі.

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Далі має відбутися тестування електронної передачі даних між митницями в межах України.

"Коли Держмитслужба успішно відтестує взаємодію всіх учасників, це дозволить Україні приєднатися до згаданої Конвенції", - заявили у відомстві.

Серед переваг участі в NCTS у Держмитслужбі називають можливість бізнесу здійснювати обмін електронними даними з митницею, прозоріші правила транзиту товарів, а отже, зменшення корупційних ризиків. Також буде запроваджено спеціальні транзитні спрощення: наприклад, підприємство матиме право при поданні електронної транзитної декларації самостійно пломбувати товар та вивозити його з власного складу без пред'явлення митниці відправлення.

Для митниці участь у NCTS дасть можливість попередити шахрайські дії з товаросупровідними документами, коли, наприклад, в Україні заявляється одна вартість товару, а в Польщі — інша. Також очікується суттєве скорочення кількості і строків процедур під час митного оформлення та митного контролю.

Нова митниця вже надала пропозиції до нормативно-правових актів для впровадження NCTS в Україні, повідомили в пресслужбі відомства.