Нова митниця обіцяє швидко розмитнювати обладнання для боротьби з коронавірусом

Нова митниця обіцяє швидко розмитнювати медвироби та медобладнання, призначені для боротьби з коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє Нова митниця на сторінці у Facebook.

"Митниця швидко розмитнюватиме медвироби та медобладнання, призначені для боротьби з коронавірусом COVID-19. 20 березня уряд звільнив від сплати мита та ПДВ імпортерів, які ввозять в Україну лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання, призначені для боротьби з Covid-19", - йдеться в повідомленні.

У Новій митниці зазначають, що аби засвідчити, що медвироби та медобладнання ввозяться саме з цією ціллю, імпортер має надати один із перерахованих документів (для лікарських засобів — не потрібно): контракт (договір) на поставку виробів, укладений між заявником і покупцем, лист-підтвердження від Департаменту охорони здоров'я або Управління охорони здоров'я державних адміністрацій та лист-підтвердження від закладу охорони здоров'я, тощо.

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Митниця зазначила, що за три місяці 2020 року в Україну завезли 148 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ): у січні — 18 штук, у лютому — 97 шт., у березні (станом на 27 березня) — 33 шт. Для порівняння у 2019 році їх було завезено 269 штук, у 2018 - 203 штуки та у 2017 - 215 штук.