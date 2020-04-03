Нацбанк витратив 2 мільярди на зміцнення гривні у березні

Національний банк констатує, що попит на валюту протягом поточного тижня значно знизився, а регулятор на тижні тричі виходив на міжбанк для купівлі іноземної валюти та придбав понад 100 млн дол.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація стає більш врівноваженою на валютному ринку. Національний банк вже більше купує, ніж продає. За останній тиждень ми три рази виходили з інтервенцією купівлі іноземної валюти. Загалом ми купили більш як 100 млн дол. на ринку. Попит значно зменшився", - сказав Чурій.

Він зауважив, що, починаючи з 10 березня попит на валюту значно зріс, тому аби згладити валютні коливання та задовольнити попит клієнтів Нацбанк регулярно виходив з продажем на міжбанку.

"Загалом наші інтервенції за березень склали понад 2 млрд дол. Але сальдо інтервенції, які Нацбанк продав за поточний рік, складає 1,4 млрд дол. Резерви складають понад 25 млрд дол", - сказав Чурій.