НБУ унормував взаємодію інкасаторів з банками під час роботи з готівкою

НБУ унормував взаємодію інкасаторів з банками під час роботи з готівкою

Укрінформ
Національний банк унормував взаємодію інкасаторських компаній з банками під час роботи з готівкою.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України поширив на інкасаторські компанії, що здійснюють оброблення та зберігання готівки, вимоги щодо ведення касових операцій банками в Україні. Тобто інкасаторські компанії здійснюватимуть взаємодію з Національним банком України, іншими банками та клієнтами банків за правилами роботи з готівкою, що діють для банків", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення регулятора сприятиме подальшому переходу до делегованої моделі організації готівкового обігу та поширенню міжнародного досвіду роботи СІТ-компаній в Україні.

Це дасть можливість врегулювати діяльність інкасаторських компаній на ринку готівкового обігу, а також підвищити якість готівки національної валюти в обігу.

Зокрема, інкасаторська компанія зобов’язана: забезпечувати оброблення готівки в спеціально обладнаному приміщенні інкасаторської компанії; здійснювати контроль за платіжністю і справжністю банкнот та монет із використанням відповідного обладнання (приладів) під час приймання та оброблення готівки, визначати платіжність банкнот та монет.

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Крім того, Національний банк удосконалив послідовність здавання готівки національної валюти, включаючи обов’язкове вивезення не придатних до обігу банкнот і монет: до уповноважених банків чи інших банків ‒ на договірних умовах та до Національного банку ‒ згідно з Єдиним договором банківського обслуговування.

Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 31 березня 2020 року №43 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", що набирає чинності з 1 червня 2020 року.

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