НБУ унормував взаємодію інкасаторів з банками під час роботи з готівкою

Національний банк унормував взаємодію інкасаторських компаній з банками під час роботи з готівкою.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України поширив на інкасаторські компанії, що здійснюють оброблення та зберігання готівки, вимоги щодо ведення касових операцій банками в Україні. Тобто інкасаторські компанії здійснюватимуть взаємодію з Національним банком України, іншими банками та клієнтами банків за правилами роботи з готівкою, що діють для банків", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення регулятора сприятиме подальшому переходу до делегованої моделі організації готівкового обігу та поширенню міжнародного досвіду роботи СІТ-компаній в Україні.

Це дасть можливість врегулювати діяльність інкасаторських компаній на ринку готівкового обігу, а також підвищити якість готівки національної валюти в обігу.

Зокрема, інкасаторська компанія зобов’язана: забезпечувати оброблення готівки в спеціально обладнаному приміщенні інкасаторської компанії; здійснювати контроль за платіжністю і справжністю банкнот та монет із використанням відповідного обладнання (приладів) під час приймання та оброблення готівки, визначати платіжність банкнот та монет.

Крім того, Національний банк удосконалив послідовність здавання готівки національної валюти, включаючи обов’язкове вивезення не придатних до обігу банкнот і монет: до уповноважених банків чи інших банків ‒ на договірних умовах та до Національного банку ‒ згідно з Єдиним договором банківського обслуговування.

Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 31 березня 2020 року №43 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", що набирає чинності з 1 червня 2020 року.