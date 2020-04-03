У березні в Україні видобули понад 2,8 мільйона тонн вугілля

У березні 2020 року в Україні було видобуто понад 2,8 млн тонн вугілля, що на 100% відповідає плановим показникам.

Про це повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України.

«В березні 2020 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2,843 млн тонн вугілля. План виконано на 100%», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Донецькій області в березні видобули 1,03 млн тонн вугілля, у Луганській – 13,06 тис. тонн, вугільне об'єднання Дніпропетровської області ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у березні 2020 року видобуло 1,55 млн тонн, ДП «Львіввугілля» – 60,04 тис. тонн.

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Також зазначено, що з початку 2020 року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 7,87 млн тонн вугілля, на 2% більше запланованого.