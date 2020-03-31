ДТЕК виводить шахти і збагачувальну фабрику в простій із 1 квітня

З 1 квітня 2020 року шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і збагачувальна фабрика "Октябрська" виводять у простій 6,5 тис. працівників через неможливість відвантажувати вугілля на ТЕС.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

«У зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором», - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що у зв'язку з неможливістю подальшого відвантаження вугілля на ТЕС, з 1 квітня 2020 року у простій будуть виведені майже 6 500 співробітників ДТЕК Добропіллявугілля, шахти «Білозерська» і ЦЗФ "Октябрська".

Інші співробітники будуть забезпечувати технічне обслуговування підприємств - провітрювання гірських виробок і відкачування води, і це дозволить оперативно відновити роботу шахт і фабрики, коли ситуація в галузі зміниться.

Відповідно до Галузевої угоди і колективних договорів, за всіма співробітниками, виведеними в простій, зберігається оклад. Під час простою шахтарі продовжать отримувати дохід в розмірі тарифної ставки, зі збереженням трудового стажу.

Загалом на підприємствах ДТЕК Добропіллявугілля, шахти «Білозерська» і ЦЗФ "Октябрська" працюють близько 8 тис. співробітників.

У ДТЕК пояснили, що системна криза в енергетичній галузі України призвела до розбалансування енергосистеми України та неможливості стабільної роботи вугільних підприємств. Ця криза, вважають у компанії, "спровокована ручним регулюванням енергоринку, безконтрольним імпортом електроенергії з Росії та Білорусі, а також відсутністю координації роботи галузі з боку Мінекоенерго".

"Незважаючи на наявність контрактів на виробництво електроенергії, НЕК Укренерго систематично знижує обсяг виробництва електроенергії ТЕС ДТЕК Енерго до одного енергоблоку, що загрожує стабільній роботі ТЕС і значно знижує обсяг споживаного вугілля", - заявляють у компанії.

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Як повідомлялось, група ДТЕК розвиває бізнеси з видобування природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів.

У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК становили 20 млрд грн, податкові відрахування – 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників.

100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.