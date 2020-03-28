ДТЕК заявила про намір реструктуризувати борги

Компанія "ДТЕК Енерго" оголосила про впровадження термінових заходів задля мінімізації економічних наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"В умовах наростаючої економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, спаду світових фінансових ринків й обвалу цін на сировинні товари, з метою мінімізації негативних економічних наслідків "ДТЕК Енерго" вживає надзвичайних заходів і призупиняє виплати купона за єврооблігаціями та процентів за банківським боргом", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, розроблений компанією план реагування на кризові явища є необхідним для забезпечення роботи підприємств, для захисту здоров’я співробітників, збереження безперервності виробничих процесів в умовах надзвичайної ситуації.

"ДТЕК Енерго" розробляє пропозицію щодо введення standstill та реструктуризації боргу по відношенню до випуску єврооблігацій та звертається з проханням до тримачів єврооблігацій і банківського боргу підтримати компанію у цьому складному рішенні. У ДТЕК наголошують: сьогодні критично важливо об’єднати зусилля у боротьбі з пандемією.

"25 березня уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації у всіх областях та прийняв рішення про продовження карантину до 24 квітня 2020 року. Це означає, що компанія "ДТЕК Енерго" повинна негайно вжити всі необхідні заходи для максимальної концентрації ресурсів та гарантувати безперервність виробничих процесів аби забезпечити українців світлом та теплом на період карантину. Наша відповідальність – забезпечити енергонезалежність та енергобезпеку України у цій ситуації", – наголосив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.