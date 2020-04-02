МОЗ консультує “Сільпо” щодо закупівлі обладнання для боротьби з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я консультує торгівельну мережу "Сільпо" щодо закупівлі обладнання для медичних закладів, задіяних у програмі боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

"МОЗ консультує мережу “Сільпо” щодо закупівлі обладнання для лікарень, засобів індивідуального захисту медичних працівників та ефективного розподілу допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вже придбано 12 високоякісних апаратів штучної вентиляції легень HAMILTON швейцарського виробництва. Коли обладнання буде поставлено в Україну, його доправлять у лікарні Київської, Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Також будуть придбані захисні костюми, респіратори, рукавички тощо.

Як повідомляв Укрінформ, мережа супермаркетів “Сільпо” для боротьби з епідемією COVID-19 в Україні виділила 100 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для лікарень та індивідуального захисту медичних працівників.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.