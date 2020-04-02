В Укрпошті заявили про труднощі із доставкою відправлень до низки країн
Про це повідомляється на сайті АТ "Укрпошта".
"Є ряд країн, до яких доставка ускладнюється. Інформуємо, що нині є труднощі із доставкою в країни Центральної та Південної Африки, Південної Америки, Океанії, деякі країни в Азії (Монголія, В’єтнам, Таджикистан, Малайзія, Гонконг)", - йдеться у повідомленні.
В Укрпошті наголошують, що відправлення до цих країн будуть доставлені за першої можливості, коли авіапартнери та країни призначення будуть готові прийняти пошту з України. Посилки прийняті раніше на ці напрямки прямують до цих країн.
Також компанія попередила про можливу зміну термінів доставки поштових відправлень в країни Європи, СНД, Близького Сходу, США, Канаду. Зараз відправлення в ці країни доставляються вантажними літаками. Тарифи на доставку через "Укрпошту" залишаються без змін.