В Укрпошті заявили про труднощі із доставкою відправлень до низки країн

Карантині заходи та повне скасування регулярного пасажирського перевезення між більшістю країн світу створили труднощі із доставкою поштових відправлень в країни Центральної та Південної Африки, Південної Америки, Океанії та деякі країни Азії.

Про це повідомляється на сайті АТ "Укрпошта".

"Є ряд країн, до яких доставка ускладнюється. Інформуємо, що нині є труднощі із доставкою в країни Центральної та Південної Африки, Південної Америки, Океанії, деякі країни в Азії (Монголія, В’єтнам, Таджикистан, Малайзія, Гонконг)", - йдеться у повідомленні.

В Укрпошті наголошують, що відправлення до цих країн будуть доставлені за першої можливості, коли авіапартнери та країни призначення будуть готові прийняти пошту з України. Посилки прийняті раніше на ці напрямки прямують до цих країн.

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Також компанія попередила про можливу зміну термінів доставки поштових відправлень в країни Європи, СНД, Близького Сходу, США, Канаду. Зараз відправлення в ці країни доставляються вантажними літаками. Тарифи на доставку через "Укрпошту" залишаються без змін.