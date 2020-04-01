Керівник Укргазвидобування Фаворов йде з компанії та звільняється із Нафтогазу

Андрій Фаворов іде з посади директора з інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України», а також тимчасово виконуючого повноваження генерального директора АТ «Укргазвидобування».

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" на своєму сайті.

"Андрій Фаворов іде з посади директора з інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України», а також особи, яка тимчасово здійснює повноваження генерального директора АТ «Укргазвидобування»", - йдеться у повідомленні.

Такі кадрові зміни відбуваються в межах продовження трансформації групи Нафтогаз. Діяльність з видобутку та реалізації газу була об’єднана в один дивізіон на період дії ПСО (покладення спеціальних обов’язків). З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Дія ПСО припиняється, а відтак Нафтогаз адаптує структуру до нових ринкових умов та переглядає логіку інтеграції. Інтегрований газовий бізнес, згідно з планами подальшої трансформації буде розділений на два дивізіони – з видобування і комерційної діяльності. Наразі триває їх формування.

У Нафтогазі додають, що особою, яка тимчасово заміщує генерального директора АТ «Укргазвидобування» стане Олександр Романюк - перший заступник генерального директора.

Як повідомлялося, Фаворова було призначено на посаду керівника інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» у 2018 році. До того він був директором і керівним партнером компанії «Енергетичні ресурси України».