Нафтогаз запропонував Кабміну український індикатор цін на газ - Коболєв

НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду український індикатор цін на газ, що дозволило знизити його ціну для населення.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли незалежний оператор ГТС, який зараз не входить у групу Нафтогаз, проводив свій тендер, він був дуже конкурентний. Ми розуміли у Нафтогазі, що там може бути зменшення ціни у порівнянні з імпортним паритетом. Як тільки це відбулося, ми запропонували уряду використати новий ціновий індикатив, який є українським, а не європейським для встановлення ціни газу для населення", - зазначив Коболєв.

Таким чином, Нафтогаз запропонував газзбутам купувати газ дешевше та знизити кінцеву ціну для населення.

"Ми вирішили знайти ринкову можливість у Нафтогазі - і якщо вона з'явиться, знизити ціну на газ. Український ринок газу перенасичений, оскільки усі готувалися до кризи, до відмови Газпрому постачати газ. Ця підготовка перенаситила сховище газу", - пояснив Коболєв.