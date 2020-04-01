НБУ оптимізував розрахунок обов’язкових резервів у межах підтримки ліквідності банків

Національний банк оптимізував розрахунок обов’язкових резервів у межах заходів з підтримки ліквідності банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України змінив алгоритм розрахунку зобов’язань банків, що підлягають обов’язковому резервуванню. З 11 квітня 2020 року кошти, що банки залучають від нерезидентів, будуть враховуватися не окремо на валовій основі, а на сальдовій основі разом із міжбанківськими коштами", - йдеться в повідомленні.

Така зміна алгоритму сприятиме збільшенню ліквідності банківської системи щонайменше на 5 млрд грн. Це надасть банкам додаткову підтримку в умовах посилення ризиків, пов’язаних з поширенням короновірусу та його впливом на настрої бізнесу та населення.

Таким чином, Національний банк продовжує вживати заходів для забезпечення безперебійного функціонування банківської системи. З цією метою у березні були оптимізовані графік тендерів та строковість для стандартних інструментів регулювання ліквідності банків. Також підготовлено фундамент для запровадження операцій з довгострокового рефінансування банків на строк до 5 років.

Усі ці заходи мають превентивний характер. Зазначені зміни щодо алгоритму обов’язкового резервування затверджені Рішенням Правління Національного банку №224-рш від 26 березня 2020 року «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року №752-рш». Вони набувають чинності у перший день наступного періоду утримання обов’язкових резервів, який починається з 11 квітня 2020 року.

Як відомо, на сьогодні у банківській системі є достатня ліквідність як в іноземній, так і національній валюті. Так, гривнева ліквідність банків становить близько 170 млрд грн, а валютна – понад 8 млрд дол. США. Цього достатньо для обслуговування усіх платежів в економіці як бізнесом, так і громадянами.