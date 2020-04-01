НБУ оштрафував три банки на майже ₴4,5 мільйона за порушення фінмоніторингу

НБУ в березні 2020 року оштрафував банки РВС, "Український капітал" і Укрексімбанк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, в результаті відповідних перевірок регулятор також направив в ПроКредит Банк письмове попередження щодо незабезпечення виявлення фінансових операцій, які підлягають фінмоніторингу.

Уточнюється, що РВС Банк був оштрафований на 3 мільйони гривень за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, що призвело до обслуговування клієнтів-юросіб за фінансовими операціями без документів, які підтверджують явну економічну доцільність і реальні фінансові можливості для їх здійснення.

Крім того, це призвело до обслуговування клієнтів-фізосіб, які здійснювали циклічні фінансові операції з облігаціями внутрішньої держпозики та отримували значний інвестиційний прибуток, а юридичні особи-контрагенти цих клієнтів, відповідно, — інвестиційний збиток.

Своєю чергою, банки "Український капітал" і державний Укрексімбанк регулятор оштрафував на 800 та 600 тисяч гривень відповідно за нездійснення ними на постійній основі аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризикоорієнтованих підходів. Уточнюється, що останній банк також не виконав зобов'язання щодо вивчення клієнтів у встановлених законом випадках.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2020 року за розміром загальних активів Укрексімбанк займав третє місце (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк — 15-е місце (24,322 млрд грн), РВС Банк — 51-е місце (1,397 млрд грн) і банк "Український капітал" — 60-е місце (1,081 млрд грн) серед 75 наявних у країні банків.