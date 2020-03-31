Укрзалізниця подовжила відбір постачальників харчування у швидкісних поїздах
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Укрзалізниця подовжила до 10 квітня 2020 року прийом документів на участь у відборі постачальника послуг харчування пасажирів поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+. Таке рішення прийнято на численні звернення потенційних учасників відбору", - йдеться у повідомленні.
До зазначеної дати компанії, які бажають взяти участь у відборі, мають надати Укрзалізниці необхідні пакети документів на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, а також комерційні пропозиції.
В УЗ зазначають, що раніше оголошений конкурс на організацію харчування пасажирів поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ за рекомендацією незалежної експертної групи керівників та фахівців АТ «Укрзалізниця» та філії «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) був скасований.