Уряд пропонує зменшити видатки на субсидії та пільги на 8,2 мільярда

Проєктом бюджету, який винесено на розгляд Верховної Ради, пропонується зменшити видатки на виплату пільг та субсидій на 8, 2 млрд грн.

Відповідні розрахунки запропоновані проєктом закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Оприлюдненим документом Кабінет міністрів пропонує скоротити на 8 240 328 тис. грн видатки на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі.

Таким чином, наразі затверджена сума на вказані видатки становить 47,5 млрд грн, а з урахуванням пропонованих змін складе 39,3 млрд грн.

Окрім того, пропонується зменшити на 3 млн 600 тис. грн видатки на заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення.

Також Кабмін пропонує зменшити на 1, 9 млрд грн видатки на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення.

Водночас уряд пропонує скасувати виділення коштів на реалізацію пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг" (- 100 млн грн), компенсацію частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення ( - 150 млн грн) та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту (- 686 тис. грн).