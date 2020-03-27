Аграрії просять зберегти у держбюджеті фінансування протиепізоотичних заходів

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) просить Мінекономіки зберегти 578 млн грн фінансування протиепізоотичних заходів, як і було передбачено у держбюджеті-2020.

Про це повідомляє пресслужба УКАБ.

"Асоціація " Український клуб аграрного бізнесу" звернулась до Мінекономіки з пропозиціями стосовно збереження обсягів фінансування протиепізоотичних заходів на рівні, не меншому 578 млн грн, як і було передбачено Державним бюджетом України в 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, видатки на здійснення протиепізоотичних заходів і без того мінімальні. Так, у бюджеті на 2019 рік було передбачено 678 млн грн, а видатки бюджету 2020 року для цих потреб заплановані на рівні 578 млн грн, що на 15% менше, ніж попереднього року. Тож низку заходів по боротьбі із хворобами тварин вже неможливо буде профінансувати.

В асоціації наголошують: кошти, які виділяються із державного бюджету, використовуються ефективно. Зокрема, динаміка захворювань на особливо небезпечні хвороби у 2017-2019 роках показала суттєве зменшення: на африканську чуму свиней - із 163 випадків в 2017 році до 53 - у 2019 році; на сказ - із 1 562 в 2017 році до 908 - в 2019 році.

На жаль, зазначили в УКАБ, у 2020 році у зв’язку із виявленням випадку пташиного грипу було закрито близько 10 основних ринків збуту української птиці. Як наслідок, недонадходження валюти протягом першого кварталу 2020 року становили 35 млн дол. Лише ефективні заходи щодо ліквідації спалаху хвороби дозволили поступово відновлювати можливості збуту, вважають аграрії.

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"Збереження обсягів фінансування протиепізоотичних заходів, що були передбачені Державним бюджетом України в 2020 році, є критично важливим, як передумова виживання вітчизняного тваринництва в нинішній ситуації", - підсумували в УКАБ з огляду на пандемію коронавірусу та очікуване скорочення фінансування частини програм під час перегляду держбюджету України на 2020 рік.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 25 березня скасував раніше запроваджену на час карантину заборону на ветеринарну лікувально-профілактичну допомогу тваринам, а також на оптову та роздрібну торгівлю ветпрепаратами і кормами.