Попит на валюту значно зменшився - Нацбанк

Національний банк констатує, що цього тижня попит на валюту був значно меншим, ніж минулого тижня.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація на валютному ринку значно змінилась. На минулому тижні Національний банк для згладжування коливань проводив інтервенції на більш ніж 1 млрд дол. Цього тижня ситуація більш-менших збалансована, два дні Нацбанк зовсім не виходив на ринок. Об'єм інтервенції за тиждень склав трохи менше 80 млн дол. Ми бачимо, що попит дуже знизився", - сказав Чурій.

Він нагадав, що основний попит на валюту формують українські компанії - резиденти, які працюють з експортно-імпортними операціями і які купують валюту для виконання своїх зобов'язань.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з 16 по 20 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,088 млрд дол. США. для згладжування валютних коливань.