Нацбанк прогнозує, що відновлення економіки почнеться восени

Венгерское правительство ввело комендантский час на территории страны - ограничение будет действовать до 11 апреля.

Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо, виходячи з тих прогнозів, що ми чуємо, що з кінця третього кварталу економіка почне відновлюватись, і клієнти і банки увійдуть в нормальний режим", - сказала Рожкова.

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Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Нацбанку вплив коронавірусу на платіжний баланс України буде незначним, однак пандемія, швидше за все, негативно позначиться на зростанні економіки в цілому.