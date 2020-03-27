Нацбанк прогнозує, що відновлення економіки почнеться восени
Укрінформ
Венгерское правительство ввело комендантский час на территории страны - ограничение будет действовать до 11 апреля.
Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми очікуємо, виходячи з тих прогнозів, що ми чуємо, що з кінця третього кварталу економіка почне відновлюватись, і клієнти і банки увійдуть в нормальний режим", - сказала Рожкова.
Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Нацбанку вплив коронавірусу на платіжний баланс України буде незначним, однак пандемія, швидше за все, негативно позначиться на зростанні економіки в цілому.