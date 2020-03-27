НБУ продав на міжбанку $11 мільйонів - вперше за три дні

Національний банк 26 березня на міжбанківському валютному ринку продав 11 млн дол. США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Підсумки дня на валютному ринку. Національний банк (26 березня - ред) продав на міжбанківському валютному ринку трішки менше 11 млн дол. США. Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що загалом ринок значно спокійніший, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня. Більшість угод укладалася в діапазоні 28,05-28,20 грн за долар США.

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"Міжнародні резерви України зараз становлять близько 25 млрд дол. США. У минулому році ми викупили з ринку майже 8 млрд дол. США, а в цьому продали менше 1,5 млрд доларів. Тож ми маємо достатній запас міцності і за необхідності продовжимо проводити валютні інтервенції, щоб згладжувати надмірні курсові коливання. Також зберігаємо віру в позитивні новини – як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ в Україні", - наголосили в НБУ.