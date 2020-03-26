НБУ погодив кандидатури 4 членів наглядової ради Ощадбанку

Національний банк погодив кандидатури чотирьох членів наглядової ради Ощадбанку. Кандидатуру ексміністра фінансів України Ігоря Мітюкова не погоджено.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України погодив кандидатури чотирьох членів наглядової ради державного Ощадбанку за результатами тестувань та співбесід, проведених Кваліфікаційною комісією за участі Правління Національного банку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Національний банк погодив на посади таких осіб: Тарас Кириченко (дата погодження - 16 березня), Юлія Пашко (дата погодження - 16 березня), Янне Харьюнпаа (дата погодження - 26 березня), Хуан Енріке Перес Калот (дата погодження - 26 березня).

Водночас Нацбанк 23 березня відмовив у погодженні Ігорю Мітюкову на посаду заступника голови наглядової ради Ощадбанку.

У НБУ пояснили, що рішення про відмову ухвалене у зв’язку з невідповідністю Мітюкова вимогам щодо незалежності, встановленим частиною 13 статті 7 Закону «Про банки і банківську діяльність». Йдеться, зокрема, те, що він є членом наглядової ради ПАТ “Національний депозитарій України”, у якому Ощадбанк володіє істотною участю.

У пресслужбі нагадали, що у разі відмови Національним банком у погодженні на посаду члена наглядової ради, інша особа на цю посаду має бути обрана впродовж трьох місяців.

Водночас у Нацбанку зазначили, що, за інформацією Міністерства фінансів, очікується внесення змін до Закону “Про банки і банківську діяльність”, і в разі їх ухвалення особи, які обіймають або упродовж останніх п’яти років обіймали посаду незалежного члена наглядової ради в компанії, у якій державний банк має істотну участь, отримають право обіймати посаду незалежного члена наглядової ради цього держбанку.

Якщо такі зміни до закону буде внесено, за відповідної ініціативи Кабінету міністрів Національний банк готовий розглянути повторно питання щодо погодження Мітюкова на посаду члена наглядової ради Ощадбанку, заявили у регуляторі.

Враховуючи зазначене, Національний банк звернувся до Кабінету міністрів з проханням завершити формування наглядових рад Ощадбанку та Укрексімбанку.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) 18 та 19 лютого 2020 року визнав протиправним та скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем Національного банку України, яким було відмовлено ексголові представництва Європейського банку реконструкції і розвитку Шевкі Аджунеру у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку України, а також ексчленів наглядової ради Дмитра Власова та Олексія Резнікова.

У НБУ пояснили, що під час розгляду кандидатур Аджунера, Власова та Резнікова кваліфікаційна комісія Національного банку у серпні 2019 року провела тестування та співбесіди з ними. За результатами співбесіди більшість членів комісії дійшла висновку про неможливість надання позитивних висновків щодо кандидатів.

Аджунер, обіймаючи посаду голови наглядової ради Ощадбанку, одначасно головує також у наглядових радах двох великих державних компаній, які є клієнтами банку (ДП «НЕК «Укренерго» та АТ «Укрзалізниця»). Це свідчить про наявність потенційного конфлікту інтересів.

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Національний банк не погоджується з рішеннями ОАСК за позовами колишніх голови і членів наглядової ради Ощадбанку і заявляє, що оскаржить їх у суді вищої інстанції.