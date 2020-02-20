Нацбанк оскаржить рішення суду щодо ексголови представництва ЄБРР

Національний банк України не погоджується з рішеннями суду за позовами колишніх голови і членів наглядової ради Ощадбанку та оскаржить їх у суді вищої інстанції.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк має намір подати апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 та 19 лютого, якими задоволено позовні заяви колишнього голови наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунера, а також ексчленів наглядової ради Дмитра Власова та Олексія Резнікова. Суд визнав протиправними та скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку (далі – Комітет) про відмову у погодженні їхніх кандидатур на посади голови та членів наглядової ради Ощадбанку. Національний банк не погоджується з рішеннями суду з огляду на те, що погодження керівників банків, у тому числі голови та членів наглядової ради, є виключно компетенцією Національного банку відповідно до статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначили, що під час розгляду кандидатур Шевкі Аджунера, Дмитра Власова та Олексія Резнікова кваліфікаційна комісія Національного банку у серпні 2019 року провела тестування та співбесіди з ними. За результатами співбесіди більшість членів комісії дійшла висновку про неможливість надання позитивних висновків щодо кандидатів. Ураховуючи рекомендацію комісії, Комітет не погодив вказаних кандидатів.

"Шевкі Аджунер одночасно, обіймаючи посаду голови наглядової ради Ощадбанку, головує також у наглядових радах двох великих державних компаній, які є клієнтами банку (ДП «НЕК «Укренерго» та АТ «Укрзалізниця»). Це свідчить про наявність потенційного конфлікту інтересів у питаннях взаємовідносин між банком та кожною із зазначених компаній. Будучи головою наглядових рад зазначених установ та маючи відповідно мандат на організацію їх роботи, він володіє важелями впливу на процеси прийняття рішень у цих компаніях", - зауважують у НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем Національного банку України, яким було відмовлено ексголові представництва Європейського банку реконструкції і розвитку Шевкі Аджунеру у погодженні на посаду голови Наглядової ради Ощадбанку України.