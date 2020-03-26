МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення боргів із найбідніших країн

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликали країни Великої двадцятки (G20) призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу.

Про це йдеться у спільній заяві організацій.

"Спалах коронавірусу, ймовірно, може мати серйозні економічні і соціальні наслідки для найбідніших країн, де проживає чверть населення світу і дві третини населення світу, які живуть в умовах крайньої бідності… Світовий банк та Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликають призупинити стягнення боргів з таких країн відповідно до двосторонніх кредитних угод", - наголошується у заяві.

На думку представників організацій, це допоможе вирішити негайні проблеми ліквідності таких країн, спричинені спалахом коронавірусу. Також це дасть час для оцінки впливу кризи та потреб у фінансуванні для кожної країни.

Крім того, Світовий банк і МВФ закликали країни G20 визначити перелік країн, які мають несприятливу боргову ситуацію і надати пропозиції щодо пом'якшення боргового навантаження.

Світовий банк та МВФ вірять, що наразі вкрай важливо забезпечити допомогу країнам, що розвиваються, та надати потужний сигнал фінансовим ринкам.