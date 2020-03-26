Нафта дешевшає через зниження попиту
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $27,26 за барель, що на $0,13 (0,47%) нижче за ціну закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ціна цих контрактів підвищилася на $0,24 (0,9%), до $27,39 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,31 (1,27%) - до $24,18 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс вартісно на $0,48 (2%), до $24,49 за барель.
«Ринки нафти виросли на чутках (про заходи) зі стимулювання економіки США, але здебільшого в умовах ринку, залитого нафтою, активність (трейдерів) близька до нульової», - наголосив Стівен Іннес, ринковий стратег AxiTrader.
Сенат США напередодні переважною більшістю підтримав законопроект на суму $2 трлн, спрямований на допомогу безробітним і підприємствам, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Та в зв'язку зі швидким скороченням попиту і зростанням видобутку перспективи щодо нафти лишаються незрозумілими.
За оцінками IHS Markit, у другому кварталі світовий попит на нафту скоротиться більш ніж на 14 мільйонів барелів на добу, що спричинить безпрецедентне зростання запасів.
Як повідомило міністерство енергетики США напередодні, запаси нафти в країні за минулий тиждень зросли на 1,6 млн барелів, збільшившись дев'ятий тиждень поспіль. Експерти, опитані S&P Global Platts, пересічно прогнозували зростання на 2,5 млн барелів.
В той же час запаси бензину, за даними Міненерго, минулого тижня скоротилися на 1,5 млн барелів, дистилятів - на 700 тис. барелів. Аналітики очікували зниження резервів бензину на 2,4 млн барелів, дистилятів - на 1,6 млн барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 26,85 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 27,43 долара за барель, що на 4 центи вище за рівень закриття торгів ($27,39).