У Раді - вже три альтернативні законопроєкти про заборону повернення банків ексвласникам

Депутати Олександр Дубінський, Ігор Палиця та Ольга Василевська-Смаглюк зареєстрували у Верховній Раді законопроєкти, альтернативні до урядового законопроєкту №3260, який забороняє повертати виведені з ринку банки колишнім власникам.

Інформацію про реєстрацію відповідних законопроєктів 25 березня подано на порталі Верховної Ради.

Ігор Палиця зареєстрував свій варіант під №3260-1, Олександр Дубінський – під №3260-2, а Ольга Василевська-Смаглюк – під №3260-3.

Тексту і пояснювальних записок до цих законопроєктів на сайті наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 24 березня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який забороняє повертати виведені з ринку банки колишнім власникам.

Документом передбачається, що власники та колишні власники банків, які були виведені з ринку, можуть претендувати на відшкодування збитків у грошовій формі, якщо їхні інтереси під час виведення були порушені.

Водночас грошова компенсація є єдиним можливим способом захисту інтересів таких власників, а можливе визнання судом незаконним рішення про виведення банку з ринку не передбачає скасування такого рішення.

У разі визнання рішення НБУ про виведення банку з ринку незаконним, це також не є підставою для скасування будь-яких інших рішень, ухвалених за процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації.

Прийняття цього законопроєкту є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною траншу.