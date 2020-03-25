Оператор ГТС приєднався до платформи розподілу потужностей між Україною та Польщею
Про це повідомляє пресслужба ТОВ "ОГТСУ".
"Оператор платформи GSA та український оператор газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України" уклали угоду щодо проведення розподілу потужностей на точках з’єднання Польща-Україна через платформу GSA", - йдеться у повідомленні.
Першими комерційними аукціонами будуть аукціони річної потужності на газовий 2020-2021 рік; їх проводитимуть відповідно до вимог Європейського мережевого кодексу щодо механізмів розподілу потужностей у газотранспортних системах.
"Учасники ринку зможуть забронювати потужність на точках з’єднання Польща-Україна на газовий рік 2020-2021, взявши участь в аукціоні річного продукту, запланованому на 6 липня 2020 року, а також у наступних аукціонних процедурах для квартальних, місячних і короткострокових продуктів", - зазначили у компанії.
Інформація про графік та деталі продукту будуть розміщені на вебсайті платформи GSA в розділі Календар аукціонів, додали в пресслужбі.
Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 24 грудня 2019 року прийняла остаточне рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України».
ОГТСУ отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.