Оператор ГТС приєднався до платформи розподілу потужностей між Україною та Польщею

Оператор ГТС України приєднався до платформи розподілення потужностей між Україною та Польщею GSA на правах оператора-члена.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "ОГТСУ".

"Оператор платформи GSA та український оператор газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України" уклали угоду щодо проведення розподілу потужностей на точках з’єднання Польща-Україна через платформу GSA", - йдеться у повідомленні.

Першими комерційними аукціонами будуть аукціони річної потужності на газовий 2020-2021 рік; їх проводитимуть відповідно до вимог Європейського мережевого кодексу щодо механізмів розподілу потужностей у газотранспортних системах.

"Учасники ринку зможуть забронювати потужність на точках з’єднання Польща-Україна на газовий рік 2020-2021, взявши участь в аукціоні річного продукту, запланованому на 6 липня 2020 року, а також у наступних аукціонних процедурах для квартальних, місячних і короткострокових продуктів", - зазначили у компанії.

Інформація про графік та деталі продукту будуть розміщені на вебсайті платформи GSA в розділі Календар аукціонів, додали в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 24 грудня 2019 року прийняла остаточне рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України».

ОГТСУ отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.