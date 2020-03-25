Індекс Dow Jones показав найбільше зростання з 1933 року

Iндекс Dow Jones 24 березня показав рекордне одноденне зростання з 1933 року на тлі очікувань інвесторів щодо прийняття пакета заходів з підтримки економіки США на суму 2 трильйони дол.

Про це повідомляє CNN.

«Dow зафіксував своє найбільше зростання в рейтингу і найбільший відсотковий приріст з 1933 року. Індекс збільшився на 11,4%, або 2113 пункти», - йдеться у повідомленні.

Індекс ринку S&P 500 піднявся на 9,4%, що є найкращим одноденним результатом з 2008 року.

Індекс NASDAQ піднявся на 8,1%.

Таким чином, фондовий ринок проявив оптимізм на тлі очікувань, що Конгрес США схвалить пакет антикризових заходів в умовах пандемії коронавірусу Covid-19 на суму 2 трлн дол.

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Як повідомляв Укрінформ, Білий дім та американські сенатори узгодили виділення масштабного пакета фінансової допомоги для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу Covid-19 на суму 2 трлн дол.

За законопроєкт мають проголосувати верхня та нижня палати Конгресу США.