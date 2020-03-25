Усі пошти світу продовжують роботу

Усі національні пошти світу продовжують роботу, це означає, що доставка з і в Україну здійснюється регулярно.

Для зручності, "Укрпошта" склала узагальнену таблицю щодо особливостей роботи поштових служб за кордоном.

"Всі національні пошти світу, як стратегічно важливі об’єкти інфраструктури, продовжують свою роботу в штатному режимі. Це означає, що доставка в та з України здійснюється, як і раніше. Однак не виключені деякі затримки по частині напрямів у зв’язку з відміною пасажирських рейсів та певними обмеженнями роботи на час карантину у деяких поштових операторів. Ми зробили, для зручності, узагальнену таблицю на нашому сайті щодо роботи колег за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Як зазначють в "Укрпошті", за результатами телеконференції країн Всесвітнього поштового Союзу, проведеної 13 березня, більшість пошт світу вживають необхідних засобів безпеки для зменшення ризику розповсюдження вірусу. Додаткові сервіси вручення під підпис можуть бути обмежені, а терміни доставки можуть бути збільшені.

Зокрема, країни з невеликим обсягом пошти на доставку, а саме країни Африки, Латинської Америки, Азії та Океанії, будуть доставлятися через додаткові транзитні країни у своїх регіонах, тому тут терміни доставки можуть збільшитися.

Щодо решти напрямів, "Укрпошта" почала використовувати вантажні авіарейси та замовляти чартери. Маючи перевантаження в Ризі, Франкфурті, Амстердамі та Стамбулі пошта доставлятиметься у всі ключові країни Європи, США, Канаду з мінімально можливими змінами в термінах доставки.

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Доставка в сусідні з Україною країни – Польща, Словаччина, Молдова, Росія, Білорусь, Словенія – здійснюється наземним шляхом.

Нині "Укрпошта" має канали для транспортування експорту з України для 95% обсягів.

В "УКрпошті" також підкреслили, що нині жодним чином не обмежується прийом експортної пошти у відділеннях Укрпошти, окрім експорту товарів протиепідемічного призначення (маски, окуляри, рукавички, тощо), вивіз яких тимчасово заборонений з України до 1 червня.

До кінця карантину "Укрпошта" зберігатиме посилки безкоштовно.