В Україні з травня трудові пенсії проіндексують на 11%

Із травня поточного року відбудеться індексація трудових пенсій на 11%, а пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку до пенсії 500 гривень.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час онлайн брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Із травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії півтора мільйонам пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 гривень», - сказала Лазебна.

Міністр розповіла, що з квітня буде здійснено одноразову виплату по 1 тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень.

«Таких пенсіонерів у нас більше 10 мільйонів. Таку ж саму виплату отримають більше 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю і це отримувачі соціальних пенсій», - додала міністр.

Лазебна наголосила, що «і тисячу гривень, і індексацію пенсій Пенсійний фонд проводить автоматично, тому нікуди і нікому не потрібно звертатися».