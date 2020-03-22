Найбільша канадська авіакомпанія скорочує половину персоналу
Про це повідомляє CBC News.
“У Канадській спілці державних службовців, яка представляє інтереси бортпровідників Air Canada, новину підтвердили, уточнивши, що скорочення стосуватимуться 3600 співробітників Air Canada та 1549 - дочірньої компанії Rouge”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом на флагманську канадську авіакомпанію працює близько 10 тис. людей.
Окрім цього, Air Canada протягом наступних тижнів зменшить мережу своїх маршрутів майже на 75%. Замість 154 міжнародних та 62 внутрішніх рейсів виконуватиметься лише 19 і 40 відповідно.
Раніше про тимчасове припинення або суттєве скорочення діяльності заявили інші канадські авіакомпанії: WestJet, Porter, Transat, Sunwing.
Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом. 11 889 осіб померли, 93 602 одужали.