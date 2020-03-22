Найбільша канадська авіакомпанія скорочує половину персоналу

Авіакомпанія Air Canada змушена вдвічі зменшити кількість працівників через кризу, спричинену пандемією COVID-19.

Про це повідомляє CBC News.

“У Канадській спілці державних службовців, яка представляє інтереси бортпровідників Air Canada, новину підтвердили, уточнивши, що скорочення стосуватимуться 3600 співробітників Air Canada та 1549 - дочірньої компанії Rouge”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на флагманську канадську авіакомпанію працює близько 10 тис. людей.

Окрім цього, Air Canada протягом наступних тижнів зменшить мережу своїх маршрутів майже на 75%. Замість 154 міжнародних та 62 внутрішніх рейсів виконуватиметься лише 19 і 40 відповідно.

Читайте також: Air Canada поки не збирається відновлювати авіарейси до Китаю

Раніше про тимчасове припинення або суттєве скорочення діяльності заявили інші канадські авіакомпанії: WestJet, Porter, Transat, Sunwing.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом. 11 889 осіб померли, 93 602 одужали.