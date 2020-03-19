У Новій митниці розповіли, як водіям фур пришвидшити розмитнення товарів

Міністерство інфраструктури України розробило онлайнформу, заповнивши яку водії фур зможуть пришвидшити розмитнення товарів.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Нової митниці.

"Щоб допомогти українським водіям, які зараз простоюють на кордоні інших країн, повернутися до України, Міністерство інфраструктури розробило форму. Заповнивши її, водій може повідомити, на якому саме пункті пропуску та на якому кордоні він знаходиться", - наголошується в повідомленні.

У митниці пояснили, що черги на кордоні утворюються внаслідок більш ретельного санітарного огляду.

"Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, станом на сьогоднішній ранок, на Ягодині 350 вантажівок стояли на в’їзд до України, 750 — на виїзд; Краковець: 310 — на в’їзд до України, 430 — на виїзд; Рава-Руська: 110 — на в’їзд до України, 360 — на виїзд. "Домовляємося із польськими колегами, у якій спосіб можна пришвидшити процес проходження контролю, в т.ч. митного, на кордоні",- поінформували в Новій митниці..

Також, вдалося повернути до України перші вантажівки, заблоковані на кордоні Італії та Словенії.

"Перші вантажівки, заблоковані на кордоні Італії та Словенії, повернулися до України", - зазначили на митниці.

Як повідомляв Укрінформ, за домовленістю між Держмитслужбою України та Ветеринарною інспекцією Республіки Польща, автомобільні перевізники, які пройшли фітосанітарний та ветеринарний контроль у пункті пропуску «Ягодин - Догогуськ», можуть в'їжджати в Україну й через інші пункти пропуску - «Краківець – Корчова» та «Рава-Руська – Гребенне».

Україна та інші країни визначили гуманітарний коридор за маршрутом Словенія - Хорватія - Сербія - Румунія, яким зможе повернутися український вантажний транспорт.

За даними Мінінфраструктури, транспортні засоби, які було заблоковано на італійсько-словенському кордоні, прямують до України двома маршрутами.

Перший потік вантажівок 16 березня залишив територію Італійської Республіки, проїхавши альтернативним шляхом через Австрію та Словаччину.

Із 17 березня запрацював погоджений маршрут зі Словенією та Угорщиною.

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Нагадаємо, за 17 днів березня до України завезли продуктів харчування на 40 тисяч тонн більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року. Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тис. тонн вартістю у 211 млн дол. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 т.