Нафта дорожчає після 24-відсоткового падіння напередодні

Ціни на нафту зростають у четвер, в той час як інвестори намагаються зрозуміти, наскільки ефективними будуть масштабні заходи стимулювання центробанків для підтримки глобальної економіки в міру посилення шоку від пандемії коронавірусу.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 25,88за барель, що на $ 1 (4,02%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ф'ючерси впали в ціні до $ 24,88 за барель. Водночас у ході сесії ціна ф'ючерсів падала нижче $ 25 - на 14,7%, до $ 24,52 за барель, найнижчої позначки з 2003 року.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 2,29 (11,24%) - до $ 22,66 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту ставила $ 20,37 барель, впавши до мінімуму з лютого 2002 року.

"Після 24-відсоткового падіння ціни на нафту ростуть на тлі деякого вичерпання розпродажі і в міру того, як лідери США і Європи запускають допомогу і стимули", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик з ринків OANDA в Нью-Йорку.

Європейський центральний банк на екстреному засіданні в середу оголосив про нову програму купівлі облігацій на суму 750 мільярдів євро в спробі стримати наслідки епідемії коронавірусу для економіки єврозони.

У той час як нафтові інвестори намагаються впоратися з шоковим обвалом попиту через пандемію, поставки сировини на ринок продовжують рости, оскільки великі виробники борються за частку ринку.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії доручило національній нафтовій компанії Saudi Aramco продовжувати поставки сирої нафти з рекордною швидкістю 12,3 млн бар / добу. в найближчі місяці.

Міненерго США повідомило напередодні, що запаси нафти в країні за минулий тиждень зросли на 1,954 млн барелів, збільшившись восьмий тиждень поспіль. Тим часом, за даними Міненерго, запаси бензину минулого тижня скоротилися на 6,18 млн барелів, дистилятів - на 2,94 млн барелів.

Запаси нафти в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, минулого тижня збільшилися на 563 тис. барелів

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Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 25,93 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 26,48 долара за барель, що на 1 долар 60 центів вище за рівень закриття торгів ($ 24,88).