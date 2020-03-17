Нафта подорожчала після обвалу на тлі пандемії

Ціни на нафту Brent зросла більш ніж на 2% у вівторок після обвалу на тлі пандемії коронавірусу і цінової війни між Саудівською Аравією і Росією, проте на ринку, як і раніше, зберігаються побоювання з приводу рецесії в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Нафта марки Brent зросла в ціні на 2,2% до $30,71 за барель, а WTI - на 4,32% до $29,94.

"Імовірно, ринок підтримали мисливці за активами, що просіли", - сказав Стівен Іннес, головний стратег-аналітик ринку в AxiCorp.

США повідомили, що скористаються низькими цінами на нафту для поповнення стратегічного запасу, інші країни і компанії планують аналогічні заходи, щоб заповнити свої сховища.

"Але ці сховища швидко заповнюються. Якщо резервуар заповниться, що призведе до зниження попиту, ціни на нафту обов'язково впадуть знову, і тоді світовим ринкам доведеться сподіватися, що суперечку між Саудівською Аравією і Росією буде вирішено до того, як ми досягнемо точки неповернення ", - сказав Іннес.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 30,96 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,66 долара за барель, що на 39 центів вище за рівень закриття торгів ($30,05).