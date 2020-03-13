Нафта подорожчала більш як на 2%
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 34,06 за барель, що на $ 0,84 (2,53%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. У четвер їх ціна впала на 7,18%.
Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,77 (2,44%) - до $ 32,27 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна опустилася на 4,49%.
Нафтові ціни на цьому тижні впали більш як на 20%, після того як Саудівська Аравія оголосила про великі знижки і зростання видобутку нафти з квітня на 25%. Ціна Brent увійшла в стан "суперконтанго", при якому найближчий ф'ючерс торгується більш як на $ 10 дешевше по відношенню до того ж місяця наступного року.
На думку аналітиків Goldman Sachs, у квітні надлишок нафти на ринку може становити близько 6 млн б/д через зростання видобутку і зниження попиту у зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції COVID-19
«До появи коронавірусу був надлишок нафти. Тепер він збільшився. Причому не лише тому, що попит знижується з кожним днем, але й тому, що зростає пропозиція, - сказав Ігор Віндіш з IBW Oil Brief. - Таким чином, цей крах не паніка, це чиста логіка - і це єдиний обнадійливий факт».
Станом на 9:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 34,41 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 32,73 долара за барель, що на 49 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 33,22).