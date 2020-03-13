Нафта подорожчала більш як на 2%

Ціни на нафту зросли більш як на 2% у п'ятницю, але можуть зафіксувати максимальне з часів кризи 2008 року тижневе падіння, водночас як інвестори спостерігають за попитом, що знижується через пандемію коронавірусу, і збільшенням видобутку провідними виробниками.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 34,06 за барель, що на $ 0,84 (2,53%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. У четвер їх ціна впала на 7,18%.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,77 (2,44%) - до $ 32,27 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна опустилася на 4,49%.

Нафтові ціни на цьому тижні впали більш як на 20%, після того як Саудівська Аравія оголосила про великі знижки і зростання видобутку нафти з квітня на 25%. Ціна Brent увійшла в стан "суперконтанго", при якому найближчий ф'ючерс торгується більш як на $ 10 дешевше по відношенню до того ж місяця наступного року.

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На думку аналітиків Goldman Sachs, у квітні надлишок нафти на ринку може становити близько 6 млн б/д через зростання видобутку і зниження попиту у зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції COVID-19

«До появи коронавірусу був надлишок нафти. Тепер він збільшився. Причому не лише тому, що попит знижується з кожним днем, але й тому, що зростає пропозиція, - сказав Ігор Віндіш з IBW Oil Brief. - Таким чином, цей крах не паніка, це чиста логіка - і це єдиний обнадійливий факт».

Станом на 9:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 34,41 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 32,73 долара за барель, що на 49 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 33,22).